Suspenden en España a Juan Carlos Monedero, analista cercano al petrismo, por acoso sexual

La Universidad Complutense de Madrid (UCM) sancionó con un año de suspensión de funciones al profesor Juan Carlos Monedero. La medida se tomó tras concluir un expediente disciplinario por acoso sexual.

Monedero, cofundador del partido político Podemos y analista con vínculos con el petrismo en Colombia, fue denunciado por una alumna de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología.

La resolución administrativa confirma la comisión de una falta muy grave. De la sanción de doce meses impuesta, el docente ya cumplió seis en forma de medida preventiva.

La investigación interna en la universidad española comenzó en enero de 2025 mediante un expediente de información reservada coordinado por la Unidad de Igualdad.



El caso llegó a la Fiscalía en abril del año pasado. Sin embargo, el ministerio público archivó la vía penal al no apreciar un delito contra la integridad moral.

Pese al archivo, la Fiscalía calificó el comportamiento del docente como "improcedente", "fuera de lugar" y "reprochable moralmente".

Según reveló el diario El País, en el expediente sancionador constan testimonios de varias estudiantes. Las alumnas atribuyen a Monedero comentarios humillantes, como asegurar que una de ellas tenía "cara de zorra" y afirmar que quienes deseaban ser madres aspiraban a ser "vacas lecheras".

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Las acusaciones contra el académico e ideólogo de izquierda van más allá de las aulas del campus de Somosaguas.

Medios españoles como ABC y eldiario.es revelaron que la Secretaría de Feminismos de Podemos recibió correos en 2023 donde se denunciaba que Monedero "manoseaba e incomodaba a mujeres jóvenes en entornos del partido".

Juan Carlos Monedero mantiene una relación pública cercana con sectores del Gobierno del presidente Gustavo Petro en Colombia. El estratega y asesor político, vinculado históricamente al régimen chavista en Venezuela, participó directamente en la mesa de análisis de los medios públicos colombianos (RTVC) durante coberturas electorales.