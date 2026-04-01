Terremoto de magnitud 7.4 sacude a Indonesia: hay alerta de tsunami

Un potente sismo se registró este 1 de abril en una región de Indonesia. Según reportes preliminares, el movimiento telúrico alcanzó una magnitud de 7.4. Medios locales señalaron que, tras el evento, se activó una alerta de tsunami para las islas cercanas.

Por su parte, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) registró un terremoto en aguas de Indonesia este miercoles y generó una alerta de tsunami para el país y para Malasia y Filipinas.

El sismo, que sucedió a las 22:48 horas GMT (05:48 en hora de Indonesia), tuvo su epicentro a 35 kilómetros de profundidad en las aguas del mar de Molucas, en la región noreste del país, frente a la costa de la localidad de Ternate.

El Sistema de Alertas de Tsunami de Estados Unidos, que registra que la magnitud del terremoto fue de 7.7, publicó una alerta "amenaza potencial" de tsunami para Malasia y Filipinas, además de para Indonesia.



Para Indonesia, la alerta es de olas entre 3 metros y un metro, según la misma fuente.

Por su parte, la Dirección General Marítima informó que no existe riesgo de tsunami para la costa del Pacífico colombiano, luego del temblor ocurrido en el mar de Las Molucas a las 5:48 p. m.