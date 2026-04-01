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Blu Radio  / Mundo  / Terremoto de magnitud 7.4 sacude a Indonesia: hay alerta de tsunami

Terremoto de magnitud 7.4 sacude a Indonesia: hay alerta de tsunami

El sismo tuvo epicentro cerca de la isla de Maju, en el país asiático y una profundidad de 10 kilómetros.

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