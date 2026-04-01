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Blu Radio  / Mundo  / Reino Unido organizará una reunión con líderes para evaluar medidas para reabrir Ormuz

Reino Unido organizará una reunión con líderes para evaluar medidas para reabrir Ormuz

En rueda de prensa en Downing Street, el líder laborista dijo que la titular de Exteriores, Yvette Cooper, presidirá esta reunión a finales de semana, sin precisar el día exacto, con el objetivo de garantizar la seguridad de los buques y reanudar el transporte de productos básicos.

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