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Blu Radio  / Mundo  / Testigo reveló detalles del cuerpo hallado en carro de reconocido rapero acusado de asesinato

Testigo reveló detalles del cuerpo hallado en carro de reconocido rapero acusado de asesinato

Fiscales dijeron que el cantante conoció a la niña cuando ella tenía apenas 11 años y que empezó una relación con ella cuando tenía 13 años.

Identifican el cuerpo encontrado en Tesla de famoso rapero
La madre de la menor habló
Foto: redes sociales
Por: AFP
|
Actualizado: 22 de jul, 2026

El cuerpo de una adolescente encontrado en el maletero del carro del cantante D4vd era "irreconocible" por su estado de descomposición, testificó un detective en una corte de Los Ángeles el martes.

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Presentan fotografías del hallazgo de la niña Celeste Rivas, asesinada por el rapero D4vd

D4vd, de 21 años y cuyo nombre real es David Anthony Burke, enfrenta varios cargos, incluido homicidio, por la escabrosa muerte de Celeste Rivas Hernández.

Su cuerpo fue hallado en el Tesla de Burke en septiembre pasado, a días de cumplir 15 años.

El detective de Policía de Los Ángeles Joshua Byers dijo, durante el primer día de la audiencia preliminar, que cuando abrieron el maletero reconoció el "muy distintivo olor" a cadáver.

Fotos de los restos desmembrados de la niña fueron expuestas en la corte.

"Había bastante descomposición, hasta el punto de que el desprendimiento de la piel (...) lo volvió irreconocible", dijo Byers.

Burke, que asistió a la audiencia vestido con un enterizo carcelario naranja, no reaccionó cuando se mostraron las imágenes.

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Los fiscales dijeron que el cantante conoció a la niña cuando ella tenía apenas 11 años y que empezó una relación sexual con ella cuando tenía 13 años.

"Me dijo que tenía 18. Todos dicen que tenía 13", se escuchó a Burke decirle a las autoridades en un video de la cámara corporal de los agentes reproducido durante la audiencia.

La madre de la víctima reportó su desaparición en 2024.

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Según la acusación, Burke la asesinó después de que lo amenazara con hacer pública su duradera e ilegal relación.

Burke ha negado un cargo de asesinato, uno de abuso sexual continuado de un menor de 14 años y otro de mutilación ilegal de restos humanos.

De ser hallado culpable podría ser condenado a cadena perpetua o a la pena de muerte.

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