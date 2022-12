Tiene que haber respeto de Trump hacia Latinoamérica: senadora mexicana

La senadora Gabriela Cuevas, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores de México, mostró su inconformismo por la decisión del presidente Donald Trump y el inicio de la construcción del muro en la frontera.



“Como mexicana me indigna mucho la construcción de ese muro porque nos parece ofensivo y más si se tiene en cuenta que todos los días cruza esa frontera millones de personas de manera legal”, dijo.



Cuevas señaló que el presidente mexicano Enrique Peña Nieto debe hacer un análisis claro y no dejarse llevar por la rabia, sino todo lo contrario, pensar en los intereses de los 35 millones de mexicanos que se encuentran en los Estados Unidos.



“Tengo rabia como mexicana, pero la decisión que hay que tomar es una decisión de Estado y se debe pensar en los compatriotas. Se debe pensar con la cabeza y no con el hígado”, acotó.



“Tiene que haber un respeto de Trump hacia México, hacia nuestro presidente y por supuesto hacia toda América Latina”, añadió.



La parlamentaria lamentó las decisiones de Trump y mostró su preocupación por las remesas de mexicanos en Estados Unidos y la afectación que el muro puede traer al comercio entre ambas naciones.



Asimismo, señaló que México no está dispuesto a pagar por un muro que es propiamente de los Estados unidos. “Ese muro nos trae a la memoria conflictos del siglo pasado, como la Alemania comunista, donde mucha gente perdió la vida”.



“Ese muro es un capricho de los estadounidenses y lo tendrán que pagar ellos, no nosotros“, finalizó.



