Toro atacó a un hombre mientras cargaba a un bebé: video muestra el aterrador momento

Una cámara de seguridad registró los momentos de tensión que vivieron un hombre y un niño pequeño durante un ataque de un toro. La grabación muestra cómo el adulto intenta mantener al animal alejado del menor mientras recibe varias embestidas en el patio de una vivienda.

Las imágenes permiten seguir la secuencia del incidente, desde el primer impacto hasta la llegada de dos mujeres que se encontraban dentro de la casa y que salen cuando el hombre y el niño están en peligro.

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¿Cómo ocurrió el ataque del toro en India?

El video muestra el momento en que el animal arremete por la espalda contra el hombre, quien lleva al pequeño en brazos. La fuerza del impacto hace que el adulto suelte al niño, que cae al suelo y se golpea fuertemente el rostro.



Tras la caída, el hombre parece quedar aturdido por unos instantes, pero intenta recuperarse mientras el toro continúa atacándolo. En medio de la situación, busca distraer al animal para evitar que se dirija hacia el menor, que permanece en el suelo.

La grabación muestra cómo el toro golpea varias veces al adulto. Pese a las embestidas, el hombre logra reponerse y desplazarse hacia un costado del patio de la vivienda, con la intención de alejar al animal del pequeño.

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Durante esos segundos, el niño permanece en el suelo sin realizar movimientos que, según se aprecia en el video, atraigan la atención del toro. El hombre intenta mantener al animal ocupado y evitar que este se acerque al pequeño.

¿Cómo lograron poner a salvo al niño y al hombre?

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En otro momento del registro, el toro vuelve a dirigirse hacia el adulto, quien se ubica junto a un poste para atraer su atención. El animal cambia de dirección y emprende otro camino, lo que permite que el hombre y el bebé eviten una situación mucho mayor.

Solo después de estos momentos de tensión, dos mujeres que se encontraban dentro de la vivienda salen al patio. Ambas recogen al niño y lo llevan al interior de la casa junto con el hombre, que se ve bastante golpeado tras los embates del animal. El incidente tuvo lugar en Raipur, India, y las imágenes fueron difundidas en las redes sociales.