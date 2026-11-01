Tragedia aérea en Florida: nueve personas mueren tras estrellarse un avión privado Learjet 60

Un accidente aéreo registrado este domingo 1 de noviembre en el condado de Palm Beach, Florida, Estados Unidos, dejó nueve personas muertas luego de que un avión privado tipo Learjet 60 se precipitara sobre una zona residencial, poco después de despegar de Austin, Texas, con destino a las Bahamas.

La tragedia fue confirmada por el secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, quien informó que las nueve personas que viajaban a bordo de la aeronave perdieron la vida. El funcionario también señaló que la Administración Federal de Aviación (FAA) enviará un equipo especializado para apoyar las labores de investigación, encabezadas por la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB).

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De acuerdo con la información preliminar, el accidente ocurrió alrededor de las 12:50 p. m., hora local, en un vecindario cercano a Cresthaven, en el área de Greenacres, dentro del condado de Palm Beach. La aeronave cayó de manera abrupta y terminó impactando contra el suelo en una zona habitada.

¿Qué se sabe del accidente del Learjet 60 en Palm Beach?

Los primeros reportes indican que el avión privado, identificado con la matrícula N722BD, había despegado de Austin, Texas, y tenía como destino North Eleuthera, en las Bahamas. La aeronave habría alcanzado una altitud aproximada de 41.000 pies antes de iniciar un descenso pronunciado.



Uno de los aspectos que más llama la atención de los datos preliminares del vuelo es la velocidad con la que perdió altura. Según la información divulgada, el piloto habría reportado inicialmente turbulencias moderadas y condiciones de heladas durante el trayecto.

Posteriormente, los registros de vuelo señalarían que la aeronave comenzó un descenso extremadamente rápido, con velocidades que, según los reportes preliminares, habrían superado los 32.000 pies por minuto. También se ha mencionado que el avión realizó un giro pronunciado hacia la derecha antes de perder contacto.

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La última señal habría sido registrada cuando la aeronave se encontraba aproximadamente a 8.750 pies de altitud. Sin embargo, estos datos deberán ser analizados y verificados por las autoridades encargadas de esclarecer lo sucedido.

Sean Duffy confirma la muerte de los nueve ocupantes

A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, el secretario de Transporte, Sean Duffy, calificó el accidente como una tragedia y confirmó que las nueve personas que se encontraban a bordo del Learjet 60 fallecieron.

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En su pronunciamiento, el funcionario detalló que el siniestro ocurrió cerca de Cresthaven, Florida, poco después de que el avión despegara de Texas rumbo a las Bahamas.

Asimismo, expresó sus condolencias a los familiares y seres queridos de las víctimas, mientras aseguró que las autoridades federales se encuentran pendientes del desarrollo de las investigaciones.

Duffy también confirmó la participación de la FAA, que enviará personal para colaborar con la NTSB en el análisis de las circunstancias que rodearon el accidente aéreo.