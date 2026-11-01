Captan un gigantesco tornado en el mar frente a famosa isla italiana

Las trombas marinas son fenómenos meteorológicos que pueden aparecer de manera repentina sobre el mar y convertirse en un peligro para las embarcaciones y las zonas costeras. Su enorme columna de agua, acompañada en ocasiones de fuertes vientos, puede generar escenas impactantes y despertar preocupación entre quienes presencian su formación.

Uno de estos episodios sorprendió recientemente a los habitantes de la isla italiana de Ponza, donde una gigantesca tromba marina fue captada en video mientras se aproximaba a la costa. Las imágenes mostraron la magnitud del fenómeno y alarmaron a los testigos.

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¿Qué ocurrió en la isla italiana de Ponza?

La enorme columna de agua y viento apareció frente a las costas de Ponza, una isla ubicada en el mar Tirreno, en Italia. Varios testigos lograron registrar el momento en el que el fenómeno se desarrollaba sobre el océano y parecía acercarse a tierra firme.

La escena resultó inquietante por las dimensiones de la tromba marina y su proximidad a la costa. Sin embargo, el hecho no pasó a mayores, pues después de aproximadamente tres minutos, la formación comenzó a disiparse hasta desaparecer.



Afortunadamente, el fenómeno no dejó daños, aunque las imágenes evidenciaron la fuerza y el carácter impredecible de estos eventos meteorológicos.

¿Por qué se forman las trombas marinas?

De acuerdo con especialistas de la Universidad de Reading y explicaciones de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), las trombas marinas son columnas de aire que giran sobre una superficie de agua y pueden extenderse desde una nube hasta el mar. Su formación está relacionada con varios factores meteorológicos:



Agua cálida: favorece la evaporación y aporta humedad a las capas inferiores de la atmósfera.

favorece la evaporación y aporta humedad a las capas inferiores de la atmósfera. Inestabilidad atmosférica: ocurre cuando el aire cálido y húmedo cercano al mar se encuentra con aire más frío en las capas superiores, favoreciendo el ascenso de las corrientes de aire.

ocurre cuando el aire cálido y húmedo cercano al mar se encuentra con aire más frío en las capas superiores, favoreciendo el ascenso de las corrientes de aire. Vientos cambiantes: las variaciones en la dirección y velocidad del viento a diferentes alturas pueden favorecer el movimiento giratorio.

las variaciones en la dirección y velocidad del viento a diferentes alturas pueden favorecer el movimiento giratorio. Formación de nubes: las corrientes ascendentes pueden contribuir al desarrollo de nubes de gran altura, bajo las cuales pueden aparecer estos remolinos.

Cuando coinciden estas condiciones, puede desarrollarse un vórtice que conecta visualmente la base de una nube con la superficie del agua.

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¿Son peligrosas las trombas marinas?

Aunque algunas trombas marinas son débiles y desaparecen en pocos minutos, no todas representan el mismo nivel de riesgo.

Las más intensas pueden producir vientos fuertes, levantar grandes cantidades de agua y generar condiciones peligrosas para las embarcaciones que se encuentren en su trayectoria. Incluso pueden provocar daños si llegan a zonas terrestres.

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La NOAA advierte que algunas trombas marinas pueden tener una intensidad comparable a la de los tornados. Por esta razón, recomienda mantener distancia, evitar navegar hacia ellas y alejarse de su trayectoria.

En el caso de Ponza, la rápida disipación del fenómeno evitó que la situación terminara en una emergencia, pero dejó imágenes que muestran la fuerza que pueden alcanzar estos fenómenos naturales.