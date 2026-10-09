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Blu Radio  / Mundo  / Tres militares murieron tras accidentes de avioneta cerca de un aeropuerto; hay video

Tres militares murieron tras accidentes de avioneta cerca de un aeropuerto; hay video

Aún se desconocen las causas exactas detrás de este trágico accidente. En la zona adelantan labores de investigación las autoridades.

Accidente de avión en brasil.jpg
Accidente de avión en brasil //
Foto: G1
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 9 de oct, 2026

Un hecho trágico se registró este viernes, 9 de octubre, cerca del aeropuerto Aeropuerto Regional Vale do Aço, entre Ipatinga y Santana do Paraíso, en Brasil, cuando una avioneta se estrelló y causo la muerte de tres militares en cercanías de la central aérea.

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Las víctimas fueron el teniente coronel Luis Fernando Silvestre, la teniente Alice dos Santos Almeida y la teniente Gabriela Emília Soares Resende, quienes se encontraba, quienes pertenecían al Comando de Aviación del Estado (ComAvE) de la Policía Militar.

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Lamentablemente, la información de la que disponemos es que ha habido tres fallecimientos, todos ellos de compañeros de nuestra unidad (…) En primer lugar, toda la Policía Militar lamenta y se siente consternada por el fallecimiento de tres de estos indomables combatientes de nuestra organización”, declaró el coronel Flávio Santiago es el director de comunicación organizacional de la Policía Militar de Minas Gerais (PMMG) en Brasil.

Aún se desconocen las causas exactas detrás de este trágico accidente. En la zona adelantan labores de investigación autoridades y el cuerpo de bomberos local, sin embargo, el hecho ha causado curiosidad porque la persona que piloteaba la aeronave era uno de los de mayor experiencia de todo el país, por lo que la primera hipótesis apunta a un problema en el vehículo.

“En este momento de dolor, expreso mi solidaridad con las familias y amigos de las víctimas, así como con todos los miembros de nuestra Policía Militar. Que Dios consuele los corazones de todos los que sufren esta tragedia”, expresó el gobernador electo de Minas Gerais, Cleitinho Azevedo (Republicanos).

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Este hecho trágico ha causado una triste en todo Brasil por la forma en que se desarrollo este accidente. Autoridades locales y demás actores han enviado sus mensaje de apoyo a los familiares en esta difícil situación, mientras se esclarecen los hechos detrás.

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