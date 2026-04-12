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Blu Radio  / Mundo  / Trump amenaza a Irán: EE. UU. tomará el estrecho de Ormuz "con efecto inmediato"

Trump amenaza a Irán: EE. UU. tomará el estrecho de Ormuz "con efecto inmediato"

Trump también anunció que ha ordenado a la Armada interceptar todos los buques en aguas internacionales que hayan pagado un peaje a Irán.

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