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Blu Radio  / Mundo  / Trump dice que EE.UU. ayudará a descongestionar el estrecho de Ormuz

Trump dice que EE.UU. ayudará a descongestionar el estrecho de Ormuz

El mandatario insistió en que podrán hacer acopio de "todo tipo de suministros" y que EE.UU. se "quedará por ahí" para asegurarse de que "todo va bien", de nuevo sin especificar a qué se refiere.

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