El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este martes que se toman "muy en serio" las informaciones de inteligencia de un posible ataque iraní en Washington con una bomba sucia o un arma química, que supondría una escalada sin precedentes en el conflicto con Teherán.

"Si lo hacen pagarán un precio que no ha pagado ningún país antes", indicó Trump durante la foto de familia de los líderes del Quad (Australia, Estados Unidos, India y Japón) en Manila.

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"Nos lo tomamos muy en serio, porque (los líderes iraníes) están locos", indicó Trump, quien añadió que espera que las informaciones reveladas por CNN sobre planes para este ataque con una bomba con una baja carga de material nuclear para elevar los efectos de una explosión no acaben materializándose.

Donald Trump Foto: AFP

CNN informó este lunes, en base a varias fuentes del gobierno estadounidense, de que Irán parece estar planeando un ataque contra miembros del equipo de Trump en Washington y la inteligencia estadounidense ha interceptado conversaciones iraníes sobre planes acerca de bombas en territorio de Estados Unidos.



Las fuentes estadounidenses creen que por el momento esos planes solo indican la voluntad de abrir opciones de posibles represalias contra Estados Unidos, pero no consideran probable un ataque inminente o incluso que esos planes se materialicen.

Las interceptaciones indican la posibilidad de que operativos iraníes hayan conseguido material para hacer bombas dentro de Estados Unidos, pero los funcionarios de inteligencia están divididos sobre la credibilidad de este tipo de conversaciones.

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Irán podría de manera relativamente sencilla usar pequeñas cantidades de material nuclear o agentes químicos para ampliar los efectos de una bomba convencional.