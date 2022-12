Trump, en riesgo de que su propio equipo de gobierno lo saque de la Casa Blanca

Un enemigo con el que no contaba el presidente Donald Trump son sus propios colaboradores, que de acuerdo con la Constitución podrían invocar la enmienda número 25 para declarar al presidente incapacitado para ejercer el cargo.

La enmienda dice que el vicepresidente, la mayoría de los miembros del gabinete o "cualquier otro organismo autorizado por ley a través del Congreso" pueden declarar al presidente incapaz de gobernar.

Este mecanismo se incorporó en la Constitución, después del asesinato del presidente John F Kennedy en 1963 para establecer un mecanismo claro de transición cuando falte el presidente o mentalmente sea incapaz de gobernar.

Ante la revelación de libro Miedo, Trump en la Casa Blanca, de Bob Woodward, uno de los periodistas de la investigación del Watergate quedó en evidencia que no es uno sino varios los funcionarios de alto rango quienes consideran que el presidente Trump no está habilitado para gobernar porque toma decisiones de asuntos que no conoce. Algunos dicen que su entendimiento es similar al de un niño de 5 años y lo ven como alguien que no está bien de la cabeza. Luego del libro, el editorial anónimo publicado por el NYT confirmó la versión del libro.

Para el partido demócrata el país está ante una crisis constitucional, por esta razón la senadora Elizabeth Warren, líder de los demócratas en el Senado, plantea que los mismos funcionarios de la administración invoquen la enmienda 25.

Hasta el momento no hay una lista concreta de sospechosos, pero al menos 27 funcionarios de alto rango desde Secretarios de Estados y asesores, han salido a decir que ellos no son los responsables del editorial anónimo del NYT escrito por un funcionario de la Casa Blanca que denuncia la incapacidad del presidente Trump para gobernar.

El presidente Trump solo estaba preocupado por un posible juicio tras la investigación sobre Rusia, pero la enmienda número 25 es la nueva amenaza contra Trump.