Un año de pontificado de León XIV: el papa que no evitó confrontar a Trump

A un año de la elección de León XIV como sumo pontífice de la Iglesia Católica, el Vaticano atraviesa una etapa de transición marcada por un liderazgo más silencioso, pero no menos influyente. Así lo explicó el periodista Néstor Ponguta, experto en asuntos vaticanos, quien analizó el primer año del nuevo Papa y el impacto que ha tenido tanto dentro de la Iglesia como en la política internacional.

Desde Roma, Ponguta aseguró que el tiempo ha pasado con rapidez desde aquella elección papal que sorprendió al mundo. “Yo estuve ahí en esa elección, y es impresionante cómo ha corrido el tiempo y todo lo que ha pasado durante este año”, afirmó.

Uno de los puntos centrales de la conversación fue la relación entre el Papa León XIV y el presidente estadounidense Donald Trump, una tensión que, según el analista, terminó fortaleciendo la figura del pontífice. “De las peleas que ha cazado Donald Trump, creo que la que más mal le ha salido fue la del Papa León XIV”, señaló Ponguta. Para el periodista, el error de Trump fue confrontar a una institución con más de 21 siglos de historia y enorme autoridad moral en el mundo.

Aunque León XIV ha mostrado un estilo distinto al de su antecesor, el Papa Francisco, Ponguta sostiene que no se trata de un líder pasivo. “Es un hombre más cauto, más sereno, más callado, escucha más, pero demostró que no se queda callado”, explicó. En ese sentido, recordó las declaraciones del pontífice sobre temas como la migración y la paz mundial, asuntos en los que ha cuestionado indirectamente algunas políticas del mandatario estadounidense.



“El Papa está hablando desde lo que dice el Evangelio: hablar por la paz, por los más necesitados y por los inmigrantes”, dijo Ponguta, quien añadió que León XIV incluso respondió a sus críticos afirmando: “Si me va a criticar, critíqueme al menos con la verdad, y no le tengo miedo”.

El experto también destacó la estrecha relación entre León XIV y Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco. Según relató, Robert Prevost —nombre de nacimiento del pontífice— fue descubierto por Bergoglio muchos años antes de llegar al Vaticano. “Durante casi dos años lo formó de alguna manera para ser su sucesor”, aseguró.

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Ponguta describió al actual Papa como un hombre profundamente preparado académicamente, pero también marcado por su experiencia pastoral en América Latina. “Él pudo haberse ido a un gran cargo en el mundo eclesial o universitario, pero escogió irse como misionero a Chiclayo”, recordó.

A diferencia de Francisco, reconocido por su estilo reformista y acelerado, León XIV avanza con mayor prudencia. “Francisco decía: ‘hagamos esto’, y si le respondían que no se podía, contestaba: ‘no me importa, yo soy el Papa’. En cambio, este Papa va más despacio”, explicó el periodista. Sin embargo, aclaró que esa calma no significa falta de liderazgo: “Es un hombre que no genera problemas, pero busca arreglar los problemas que hay”.

En cuanto al papel político del pontífice, Ponguta fue enfático en señalar que el Vaticano sigue siendo una potencia diplomática mundial. “El Vaticano tiene nuncios apostólicos en cada país, maneja información y tiene autoridad moral. Por eso el Papa no solo es un líder religioso, sino también un actor político internacional”, indicó.

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Finalmente, destacó la cercanía del nuevo pontífice con Colombia y la importancia que podría tener el país dentro de este pontificado. Según explicó, varias figuras cercanas al Papa conocen profundamente la realidad colombiana, lo que facilitaría una mayor atención a los temas nacionales desde la Santa Sede.