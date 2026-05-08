¿Bendita comodidad? Fotografías del papa León XIV usando sotana con tenis es viral

El papa León captó la atención en el mundo durante la celebración de su primer año de pontificado, esta vez no solo por sus mensajes sobre la paz y la familia, sino también por un detalle que rápidamente se hizo viral en redes sociales: el uso de unos tenis mientras vestía la tradicional sotana blanca.

Las imágenes fueron registradas en un documental a través de los medios del Vaticano, en el que se evidencia un recorrido por distintos lugares de Roma que están vinculados a la vida y trayectoria del ahora pontífice dentro de la Orden de San Agustín. Este video recoge diferentes testimonios, fotografías y relatos de personas que compartieron con el papa desde su llegada a la capital italiana en la década de los 80.

Las imágenes generaron todo tipo de reacciones en las redes sociales, desde mensajes que resaltaban la sencillez del papa hasta publicaciones humorísticas. "Pero que malditos tenis!!! Cumbia papal!!! Con las manos arriba lo apostólico romano, con las manos arriba lo apastolico romano!!", afirmó un usuario en X.

Pero que malditos tenis!!! Cumbia papal!!! Con las manos arriba lo apostólico romano, con las manos arriba lo apastolico romano!! — sebastian robles (@sebasrobles05) May 8, 2026

Mientras el pontífice ha buscado enviar sus mensajes de paz, la unión hacia el catolisismo, la necesidad de un compromiso espiritual frente a los conflictos internacionales, en redes sociales la conversación se ha concentrado, incluso con críticas, en el calzado que utilizó y que quedó registrado en el video del Vaticano en el que celebran su primer año como sumo pontífice. “Resultó marquero el socialista. Típico de los que dicen ayudar a los pobres son los primeros en ir a comprar de marca”, escribió un internauta en X.



A resultó marquero el socialista! Típico de los que dicen ayudar a OS pobres son los primeros en ir a comprar de marca. — La Tia Loca (@tia_la21570) May 7, 2026

Hay que decir que, durante la jornada de la celebración de su primer año como papa, León XIV aseguró sentirse “el primer bendecido” por poder visitar el santuario de Pompeya justamente en la fecha en la que se celebra la tradicional "La Súplica a la Reina del Santísimo Rosario de Pompeya". Allí recordó que hace exactamente un año asumió el ministerio como sucesor de Pedro.

El pontífice también aprovechó la misa para enviar un mensaje centrado en la paz mundial y la situación internacional. Según dijo, las guerras y tensiones actuales requieren no solo respuestas políticas y económicas, sino también un compromiso espiritual. "No podemos resignarnos a las imágenes de muerte que las noticias nos presentan a diario", expresó durante la ceremonia religiosa.

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León XIV celebra este viernes su primer año de pontificado con una visita al santuario de Pompeya y a Nápoles, en el sur de Italia, donde suplicó por la paz y aseguró que en este día él es el "primer bendecido".