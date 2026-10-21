"Un país muy dividido": claves de la segunda vuelta presidencial en Brasil

En vísperas de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil, el país vive momentos de alta expectación marcados por la incertidumbre y una fuerte división social

Según el análisis de Pablo Ibáñez, docente de geopolítica en la Universidad Federal Rural de Río de Janeiro y coordinador del Centro de Estudios Avanzados, en diálogo con Mañanas Blu, la contienda electoral refleja un escenario sumamente ajustado y atravesado por altos índices de desaprobación hacia ambas candidaturas.

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Un electorado dividido y el fenómeno de las encuestas

El ambiente que se respira en las calles brasileñas muestra a una sociedad fragmentada. "Los brasileños en las calles están muy divididos", afirmó Ibáñez al describir el clima previo a los comicios.

El académico advirtió que el comportamiento del electorado bolsonarista suele ser difícil de medir previamente mediante sondeos, ya que históricamente la intención de voto real del movimiento termina superando los márgenes proyectados.



Respecto a las consecuencias institucionales del resultado, Ibáñez anticipó que quien resulte electo gobernará en un contexto de alta fricción social e institucional: "Nosotros tenemos ahora es un país muy dividido, es un país que tiene una recesión enorme para los dos lados... y el Congreso ahora está más bolsonarista que nunca".

El movimiento del péndulo: Economía y estrategia digital

Al explicar cómo la preferencia política ha oscilado de un extremo a otro en los últimos periodos electorales, el especialista señaló que la victoria anterior de Lula da Silva estuvo fuertemente determinada por la coyuntura crítica de la pandemia de COVID-19 y la formación de una "frente amplia contra el bolsonarismo".

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Sin embargo, el panorama actual evidencia un reimpulso significativo de las fuerzas de derecha.

Ibáñez destacó que la candidatura de Flávio Bolsonaro ha sabido articular una estrategia efectiva apoyada en sectores jóvenes, redes sociales y élites económicas : "Es una campaña jóvenes y es un tipo jóvenes... que tiene muchas personas, una élite económica, una élite de personas que están en Instagram, que han hecho una campaña muy fuerte".

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Por el contrario, la gestión oficialista ha enfrentado constantes reparos en el plano financiero debido al manejo de la deuda pública y las inversiones.

A juicio del experto, el momento actual se resume en "una campaña muy bien hecha por la derecha y una campaña que no es bien hecha por la izquierda brasileña".

La clase media, las tasas de interés y la seguridad pública

Un grupo clave en la definición de estos comicios es la clase media, integrada por cerca de 130 millones de personas, de las cuales aproximadamente 80 millones acuden a las urnas. En este segmento, la opción de la derecha ha logrado ganar un terreno considerable.

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Las preocupaciones cotidianas de la población sobre las altas tasas de interés (juros) e inflación juegan un papel central. "Lula tiene un rechazo en relación a esta pauta que es la pauta de la economía", puntualizó Ibáñez. Asimismo, la seguridad pública se ha posicionado como una prioridad inaplazable para la ciudadanía.

Aunque el analista aclaró que es complejo dar un pronóstico definitivo al no contar con una "bola de cristal", reconoció que la tendencia de los sondeos y el peso de la maquinaria digital en las redes favorecen a la oposición.

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