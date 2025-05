Un terremoto de magnitud 6 sacudió las islas griegas de Creta y Santorini; se sintió en otros paises

Un sismo de magnitud 6.1 sacudió el norte de Creta esta madrugada, generando preocupación por un posible tsunami. Sin embargo, las autoridades griegas descartaron riesgo alguno debido a la profundidad del terremoto.

Detalles del Terremoto en Creta

El terremoto de 6.1 grados se registró a las 05:09 de la mañana (hora local) con epicentro a 56 km al noreste de Neápoli, en Creta, y una profundidad de 60.3 km, según el Instituto Geodinámico de Atenas. Aunque el Centro Sismológico Euromediterráneo (CSEM) emitió una alerta de tsunami, las autoridades griegas aseguraron que no existe peligro.

"El terremoto es profundo y no supone ningún peligro. Con esta profundidad y tan lejos de la costa, no hay ningún problema en este momento", declaró Vasilis Karastathis, director del Instituto Geodinámico.El sismo se sintió en Grecia, Turquía, Egipto, Chipre e Israel, pero solo provocó daños menores en Creta, como pequeños deslizamientos de tierra y grietas en casas abandonadas. No se reportaron heridos.

¿Por qué no hubo riesgo de tsunami?

Expertos griegos coincidieron en que la profundidad del sismo evitó un tsunami. Efthimis Lekkas, presidente del Organismo de Planificación y Protección contra Terremotos, explicó que no se esperan réplicas fuertes y que este evento no está relacionado con los sismos de Santorini en febrero.

El CSEM había recomendado a residentes de Grecia, Turquía, Italia, Francia y Portugal consultar con autoridades locales, pero finalmente no se activaron protocolos de emergencia.

Santorini AFP

Medidas de Precaución en Creta

Aunque las escuelas permanecieron abiertas, las autoridades cerraron el desfiladero de Imbros, una ruta turística, por posibles deslizamientos.

Este evento ocurre una semana después de otro sismo de 6.1 al este de Creta, que sí generó una alerta de tsunami preventiva. En esa ocasión, se pidió a residentes y turistas alejarse de las costas, aunque finalmente no ocurrió ningún maremoto.

Zona de Alta Actividad Sísmica

Creta se encuentra en el "arco griego", una de las regiones más sísmicas de Europa, debido a la subducción de la placa africana bajo la placa del Egeo. Sin embargo, los expertos descartan que este sismo esté relacionado con la actividad en Turquía o las Cícladas.

En Turquía, un terremoto de 6.0 grados se sintió cerca de Datça, pero no causó daños.