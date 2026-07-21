Una de cada tres personas en el mundo no puede pagar una alimentación saludable: ONU

Aunque el hambre en el mundo disminuyó por tercer año consecutivo, Naciones Unidas advierte que el progreso sigue siendo insuficiente y muy desigual entre las regiones, así lo revela el informe “El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2026” (SOFI), publicado por cinco agencias de la ONU.

El documento plantea que en 2025 el 7,8 % de la población mundial, es decir, 645 millones de personas, padeció hambre. La cifra representa una reducción de 43 millones frente a 2022, pero aún está lejos de la meta de erradicar el hambre para 2030.

El informe destaca que Asia, América Latina y el Caribe registraron avances en la reducción del hambre. Sin embargo, África concentra actualmente el mayor número de personas afectadas, con cerca de 309 millones, y más de la mitad de su población enfrenta algún grado de inseguridad alimentaria.

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La ONU también advierte que los conflictos armados, especialmente en Oriente Medio, los fenómenos climáticos extremos y la disminución de la ayuda internacional podrían frenar los avances alcanzados. Incluso, proyecta que entre 510 y 520 millones de personas podrían seguir padeciendo hambre en 2030.

Uno de los principales hallazgos, aumento en costo de una alimentación saludable

En 2025, una dieta balanceada costó en promedio 4.28 dólares diarios, cerca de 14.000 pesos colombianos por persona al día. Aunque el número de personas que no puede costear este tipo de alimentación disminuyó, todavía 2.690 millones de personas (una de cada tres en el mundo) no tienen acceso económico a una dieta saludable.

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El informe concluye que acelerar la lucha contra el hambre requerirá inversiones en infraestructura, sistemas agroalimentarios más eficientes y políticas que reduzcan el costo de los alimentos nutritivos, especialmente para las poblaciones más vulnerables.