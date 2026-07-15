ONU pide a Petro y De La Espriella reducir tensiones tras “elecciones polarizadas”

En medio de la presentación del último informe trimestral de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia ante el Consejo de Seguridad, en Nueva York, el jefe de la Misión, Miroslav Jenča, destacó que las jornadas electorales en el país transcurrieron de forma segura. Sin embargo, advirtió sobre el clima político posterior a los comicios y pidió a los encargados del empalme del gobierno moderar el tono del debate público.

“Por desgracia, los días que siguieron a las elecciones se han visto caracterizados por retórica de odio y confrontación política, lo que incluso llegó a suspender la semana pasada el proceso tradicional de empalme por un intercambio de información entre los equipos entrantes y salientes”, afirmó Jenča.

En ese contexto, reiteró el llamado del secretario general de la ONU, António Guterres, “para que los colombianos, y en particular sus dirigentes políticos, actúen con responsabilidad en este periodo para reducir tensiones tras unas elecciones tan polarizadas. Mantener vías de comunicación respetuosas resulta esencial”.

Además, el jefe de la Misión de Verificación de la ONU pidió al presidente electo garantizar la seguridad de los firmantes del Acuerdo Final de Paz.



“Resulta de vital importancia garantizar la seguridad física y las garantías judiciales de las que deben gozar los exdirigentes y combatientes de las FARC-EP. Más de 11.000 de ellos todavía están participando de forma activa en el proceso de reintegración”, afirmó Jenča ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

🔵 Hoy @JencaMiroslav, Representante Especial del Secretario General y Jefe de @MisionONUCol, presentará el reciente Informe sobre la #MisiónDeVerificación al #UNSC 🇺🇳.



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El pronunciamiento se produce en una semana marcada por el cruce de declaraciones entre el presidente electo y algunos firmantes de paz, especialmente Rodrigo Londoño, conocido como ‘Timochenko’, último comandante de las extintas FARC-EP.

La tensión aumentó luego de que integrantes del antiguo secretariado de la guerrilla enviaran una carta a De La Espriella en la que manifestaron su voluntad de paz y el presidente electo respondiera, a través de su cuenta de X, que “no habrá perdón ni olvido”.

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Finalmente, Jenča pidió al gobierno entrante insistir en la reforma rural integral como una de las principales vías para avanzar en la implementación del Acuerdo Final de Paz y contribuir a la estabilización de las zonas afectadas por el conflicto.