Uruguay clama por agua: Montevideo tendría apenas 10 días para abastecer a la población

Uruguay vive una crisis ambiental nunca antes vista. La sequía que ha azotado este territorio por los últimos tres años ha llevado que el Gobierno decretara la emergencia hídrica por cuenta de la escasez de agua en el país charrúa, a tal punto que Montevideo ya no cuenta con agua potable.

Además, la zona donde habita el 60 % de la población del país podría quedarse sin agua dulce en los próximos días. La sequía redujo los cauces al punto que están combinando el recurso hídrico con el del río de La Plata, que es más salado; y los niveles de sodio en agua se duplicaron.

En conversación exclusiva de Blu Radio con Silvana Pizano, intendente de Montevideo, dice que viven con asombro esta situación: "Ahora estamos viviendo uno de los retos más complejos que la crisis del agua potable nos está colocando a todos y todas ante una emergencia climática, pero también responsabilidades del Gobierno nacional vinculada a la gestión del agua potable (...) Sectores están comiendo en ollas populares y bueno, allí estamos haciendo llegar el agua potable para que se pueda cocinar", comentó.

Lo cierto es que la crisis climática tiene en jaque a una ciudad de más de 1.300.000 habitantes que ahora tienen que preocuparse por las repercusiones en su salud por la calidad del agua: "Hemos vivido siempre con esa conciencia de estar sobre el acuífero guaraní, uno de los acuíferos de agua dulce más importante del planeta. Entonces, lo estamos viviendo con mucha preocupación, pero también asombro", dijo.

Y es que, según la intendente, el error del Gobierno consistió en no informar a tiempo de lo que estaba pasando y que se confiaron de que llovería lo suficiente para llenar los embalses: "En realidad, el Gobierno nacional, del cual dependen los servicios del agua potable, ha alertado muy tarde a la población, inclusive lo ha dicho directamente a sus autoridades, que estaban esperando que lloviera, desconociendo además lo que es hoy la crisis ambiental con sus repercusiones en el cambio climático y lo que hace que el clima no sea predecible y las lluvias están faltando desde hace mucho tiempo y habiendo decretado para el área rural desde hace meses el tema de la sequía (...) Para la población del área metropolitana, ha tomado definiciones muy tardías que nos colocan en esta preocupación que tiene que ver con la vida", aseguró.

En este momento los días están contados y la preocupación crece: "Según el Gobierno nacional, estamos con una disponibilidad de 10 días de agua para las redes de abastecimiento a la población. Ya hace un tiempo importante que la calidad del agua que está llegando está por debajo de los estándares que hacen a la posibilidad de un consumo potable".

Colombia debe evitar vivir lo mismo que Uruguay

Uruguay está en un riesgo sin precedentes y todo la situación la visibilizó en Colombia el presidente Gustavo Petro, quien ha advertido del impacto que tendrá el fenómeno del Niño, un fenómeno dramático que aún no dimensionamos con claridad hasta dónde nos llevará. Ante la inminencia de una situación crítica, la intendente Pizano entregó recomendaciones al país.

"Mi partido ha hecho recomendaciones vinculadas a bajar inclusive el costo mensual del agua a todas las familias y además a tomar medidas urgentes para volver a tener este recurso que hace a la vida (...) No ocultar a la población, además, cuando no se ha invertido lo que corresponde y cuando la gestión no ha sido lo suficientemente previsora para algo tan vital como el agua. O sea, mantener la información y tomar las medidas en el momento que corresponde para que también la población se sume al cuidado de este bien común tan preciado para la vida que es el agua", concluyó.

