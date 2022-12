Venezuela necesita "salida de fuerza" y no diálogo: Uribe

Álvaro Uribe se pronunció este jueves a favor de "una solución de fuerza" de militares contra Nicolás Maduro y en contra de un diálogo con la oposición que consolide "la tiranía" del mandatario venezolano.

"Eso necesita ya una solución de fuerza, no para instalar un golpe militar, sino para respaldar un gobierno legítimo como es el de Juan Guaidó", indicó Uribe en un evento en Madrid.

El expresidente afirmó que incitar un levantamiento militar contra el gobierno chavista "no es provocar un golpe de Estado, es provocar un restablecimiento de la democracia".

"El golpe de Estado lo ha dado Maduro, lo Chávez, acabaron el Estado de derecho, eso la comunidad internacional debe entenderlo", insistió.

Uribe rechazó una intervención extranjera en Venezuela. "Nadie la va a hacer y no es deseada", dijo, en momentos en que Estados Unidos no descarta una opción militar para desalojar a Maduro.

"Me parece muy grave que se siga por parte de la comunidad internacional estimulando el diálogo, porque consolida esa tiranía", dijo Uribe.

Delegados de Maduro y de Guaidó mantuvieron dos rondas de diálogos exploratorios en Oslo con la mediación del gobierno noruego, pero sin resultados.

Una salida pacífica al prolongado conflicto es buscada por varios actores internacionales, como el Grupo de Contacto Internacional, de países europeos y latinoamericanos, o el Grupo de Lima, más antagónico a Maduro y conformado por una docena de naciones latinoamericanas y Canadá.

Además del bloqueo político, el país petrolero sufre la peor crisis socioeconómica de su historia reciente, con hiperinflación y escasez de productos básicos como medicinas.