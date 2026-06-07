En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
La Ola Blu
Constituyente
Miguel Uribe
Iván Cepeda
De La Espriella
Selección Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Video captó el momento exacto en que jet privado se estrelló en aeropuerto y dejó dos muertos

Video captó el momento exacto en que jet privado se estrelló en aeropuerto y dejó dos muertos

Las autoridades revisan las grabaciones y los registros de vuelo para determinar qué desencadenó la tragedia.

Accidente aéreo en República Domicana dejó dos muertos
El aparato cayó durante la maniobra crítica.
Foto: Captura de redes sociales
Por: AFP
|
Actualizado: 7 de jun, 2026

El piloto y el copiloto de un avión privado murieron al estrellarse su aeronave este domingo en la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional de La Romana, ubicado al este de República Dominicana, informó a la AFP una autoridad aeroportuaria.

Vea también:

Fatal accidente en plena luna de miel
Mundo

Tragedia tras la boda: piloto murió en accidente aéreo cuando viajaba a su luna de miel

Las autoridades aeronáuticas detallaron que "la aeronave se declaró en emergencia cuando se encontraba a unas 16 millas náuticas al suroeste de La Romana" y se precipitó al momento de retornar al aeropuerto.

"No se reportaron pasajeros", aclaró un comunicado del Instituto Dominicano de Aviación Civil.

Informaron además que investigan las causas del accidente de esta esta aeronave modelo Gulfstream G200, un jet privado con una capacidad de entre ocho y 18 pasajeros.

Un video publicado en redes sociales muestra una enorme columna de humo en el aeropuerto, mientras camiones cisternas esparcen agua para intentar controlar las llamas.

República Dominicana, en el Caribe, es conocida por sus paradisíacas playas. El turismo es la principal actividad económica de este país de 11,6 millones de habitantes.

Publicidad

El accidente ocurrió en un aeropuerto comercial privado internacional que sirve a la ciudad turística de La Romana.

En 2021 murieron nueve personas en un accidente de un avión privado que partía del Aeropuerto Internacional de Las Américas, ubicado en Santo Domingo.

Entre las víctimas se encontraba el productor musical puertorriqueño José Ángel Hernández, mejor conocido como Flow La Movie.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Accidentes aéreos

Viral

República Dominicana

Publicidad

Publicidad

Publicidad