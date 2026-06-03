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Tragedia tras la boda: piloto murió en accidente aéreo cuando viajaba a su luna de miel

Familiares celebraban el inicio de una nueva etapa cuando un inesperado accidente desató una tragedia que autoridades investigan.

Fatal accidente en plena luna de miel
Fatal accidente en plena luna de miel.
Foto: Redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 3 de jun, 2026

La felicidad de una boda se convirtió en una pesadilla en cuestión de horas para una pareja de recién casados.

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El inicio de una nueva etapa juntos terminó en una tragedia aérea que dejó una víctima mortal y una sobreviviente que ahora enfrenta un profundo duelo tras el accidente ocurrido cuando ambos se dirigían a comenzar su luna de miel.

El hecho se registró en Georgia, Estados Unidos, y la víctima fue identificada como Dave Fiji, un piloto de 25 años que trabajaba para Endeavor Air, aerolínea regional vinculada a Delta Air Lines.

El joven había contraído matrimonio con Jesni pocas horas antes del accidente y se encontraba viajando con ella cuando ocurrió el siniestro.

Familiares y amigos habían acompañado a la pareja durante la ceremonia, celebrada en medio de un ambiente de alegría y expectativa por los planes que tenían para los días posteriores al enlace. Sin embargo, tras la celebración, ambos abordaron un helicóptero Robinson R-66 para continuar con su itinerario, sin imaginar que el recorrido terminaría de manera fatal.

De acuerdo con los primeros reportes conocidos por las autoridades, la aeronave cayó en una zona boscosa durante la noche. Las condiciones meteorológicas eran complejas debido a la presencia de lluvias y escasa visibilidad, factores que ahora forman parte de las líneas de investigación que buscan establecer qué ocurrió durante el trayecto.

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El accidente cobró la vida de Dave Fiji y del piloto que operaba el helicóptero. Mientras tanto, Jesni logró sobrevivir pese a la gravedad del impacto. La mujer permaneció atrapada bajo los restos de la aeronave durante varias horas antes de ser localizada por los organismos de emergencia que llegaron al lugar.

Según relataron allegados de la familia a medios estadounidenses, la joven recuperó el conocimiento después del accidente y encontró a su esposo a su lado. No obstante, el piloto ya no presentaba signos de vida. El dramático episodio ha conmovido a quienes conocían a la pareja, especialmente porque ocurrió apenas horas después de la boda.

Tras ser rescatada, Jesni fue trasladada a un centro médico donde recibió atención por diversas lesiones y golpes ocasionados por el impacto. Aunque los reportes médicos indicaron que podría recuperarse físicamente, la joven deberá afrontar la pérdida de su esposo en circunstancias particularmente dolorosas.

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Dave Fiji, cuya familia tiene raíces en Kerala, India, era considerado un profesional comprometido con la aviación. Desde marzo de 2025 se desempeñaba como primer oficial en Endeavor Air y había logrado construir una carrera prometedora dentro de la industria aérea estadounidense.

La noticia también generó reacciones en la compañía para la que trabajaba. A través de un pronunciamiento, Endeavor Air lamentó la muerte de su colaborador y expresó sus condolencias a familiares y amigos.

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