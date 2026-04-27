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Video captó momento en que camión chocó contra varios vehículos: hay 7 muertos y más de 25 heridos

Según confirmaron las autoridades, el Departamento de Medicina Forense recibió los cuerpos de 6 fallecidos, y que otros 27 heridos fueron trasladados a un hospital cercano.

Video captó momento en que camión chocó contra varios vehículos: hay 7 muertos y más de 20 heridos
Video captó momento en que camión chocó contra varios vehículos: hay 7 muertos y más de 20 heridos
Por: EFE
|
Actualizado: 27 de abr, 2026

Al menos siete personas murieron y otras 26 resultaron heridas de diversa consideración cuando un camión cargado de cemento colisionó con otros vehículos en una carretera en el norte de Irak, informaron este lunes a EFE fuentes sanitarias.

El accidente se produjo en la noche del domingo en la principal carretera que une las ciudades de Kirkuk y Erbil, en la región autónoma del Kurdistán, cuando un camión cargado de cemento chocó con otros vehículos y provocó un "caos" en la carretera, detallaron.

Las autoridades de Tráfico de Kirkuk atribuyen el accidente a que el conductor del camión circulaba a gran velocidad por la concurrida carretera de Darwaza, donde perdió el control del vehículo y chocó con otros coches, causando graves daños materiales a al menos 24 vehículos.

El Director General de Salud de Kirkuk, Arjan Mohammed, citado por la agencia iraquí de noticias, INA, afirmó que el Departamento de Medicina Forense recibió los cuerpos de 6 fallecidos, y que otros 27 heridos fueron trasladados a un hospital cercano.

Fuentes sanitarias en Kirkuk confirmaron a EFE que uno de los heridos falleció más tarde en el hospital, con lo que el total de víctimas mortales ascendió a siete.

El primer ministro iraquí, Mohamed Shia al Sudani, pidió este lunes a las autoridades competentes de su país brindar a las familias de las víctimas "el apoyo y la atención necesarios" y "verificar las condiciones de seguridad y de aplicar las normas e instrucciones de tránsito para evitar que se repitan accidentes tan lamentables".

Los accidentes de tráfico son habituales en Irak debido a la velocidad inapropiada, el incumplimiento de muchos conductores de las condiciones de seguridad y el mal estado de varias carreteras del país.

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