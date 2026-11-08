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Video muestra el momento en que helicóptero perdió el control y terminó desplomado en un río

La aeronave perdió estabilidad durante una maniobra para abastecerse de agua y terminó sumergida parcialmente. El impactante momento quedó registrado en video.

Helicóptero se desploma y cae al río.
Helicóptero se desploma y cae al río. Captura de pantalla de redes sociales mejorada con IA.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 8 de nov, 2026

Un helicóptero que apoyaba las labores de extinción de incendios forestales en Indonesia sufrió un accidente y se precipitó contra el cauce. La aeronave cayó al río Barito, en la isla de Borneo, mientras realizaba una maniobra para recoger agua. El hecho quedó registrado en video y activó un operativo de emergencia para atender a sus ocupantes.

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El siniestro ocurrió cuando el aparato sobrevolaba el río como parte de las operaciones para combatir las llamas. En ese momento, intentaba abastecerse de agua para continuar con las tareas, pero perdió estabilidad y terminó desplomándose sobre el cauce.

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Las imágenes difundidas en redes sociales muestran cómo el helicóptero pierde el control hasta impactar contra el agua. La aeronave quedó parcialmente sumergida, mientras varias personas que se encontraban cerca presenciaban lo ocurrido.

¿Qué pasó con los tripulantes del helicóptero que cayó al río?

Los primeros reportes sobre la emergencia indicaron que dos de los ocupantes habían sido rescatados, mientras que un tercero permanecía desaparecido. Posteriormente, se confirmó que los tres tripulantes sobrevivieron al accidente.

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Para atender la situación, las autoridades desplegaron un equipo de 18 rescatistas, dotados con embarcaciones, equipos de buceo y dispositivos de detección submarina. Las labores se concentraron en los alrededores del punto donde cayó el helicóptero.

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¿Qué tipo de helicóptero cayó en el río Barito, en Indonesia?

La aeronave involucrada en el accidente corresponde a un Eurocopter EC225LP Super Puma, identificado con la matrícula VH-HGM, de acuerdo a los reportes locales. El aparato pertenece a una compañía privada y había sido contratado por las autoridades de Indonesia para apoyar la atención de los incendios forestales.

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La Agencia Nacional de Gestión de Desastres de Indonesia (BNPB) anunció que investigará las circunstancias en las que ocurrió el siniestro. El proceso contempla una revisión de las condiciones técnicas del helicóptero, los procedimientos utilizados para recoger agua y las condiciones meteorológicas durante el vuelo.

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