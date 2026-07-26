Video muestra fuerte explosión de pirotecnia en plena iglesia que deja 3 muertos y varios heridos

Una celebración religiosa que reunía a decenas de familias terminó en una tragedia luego de que una fuerte explosión de pirotecnia desatara escenas de pánico, dejara tres personas muertas y más de 30 heridas, entre ellas varios menores de edad.

Videos que comenzaron a circular en redes sociales muestran el momento en que la detonación sorprende a los asistentes cerca de un templo, mientras decenas de personas corren para ponerse a salvo entre el humo, los gritos y la confusión.

#Radar 📡 | 🚨 Tres muertos y 35 heridos la explosión nde un torito en la iglesia Real del Limón en Cocula, Guerrero pic.twitter.com/243XjzCB0a — Madriguera Noticias (@madriguera_news) July 26, 2026

El hecho ocurrió la noche del sábado en la comunidad de Real del Limón, perteneciente al municipio de Cocula, en el estado de Guerrero, México, donde se desarrollaban las fiestas patronales en honor a Santiago Apóstol. Como cada año, habitantes y visitantes participaban en las actividades religiosas y populares cuando se produjo la emergencia que obligó a la movilización de organismos de socorro y cuerpos de rescate.

Según los primeros reportes de las autoridades, la explosión se habría originado luego de que una chispa alcanzara el lugar donde se almacenaba la pirotecnia que sería utilizada durante la celebración. La detonación se produjo de manera repentina y la onda expansiva alcanzó a varias personas que permanecían en las inmediaciones de la iglesia, además de causar daños en parte de la infraestructura del templo.



Paramédicos y equipos de emergencia atendieron a las víctimas en el sitio y realizaron el traslado de los heridos hacia diferentes centros asistenciales. No obstante, tres mujeres murieron debido a la gravedad de las lesiones sufridas durante la explosión.

Las víctimas fueron identificadas como Guillermina Ontiveros Salgado, de 55 años; Carmela Ontiveros Salgado, de 65 años, y Nereida Cervantes Romero, de 30 años, quien tenía ocho meses de embarazo. De acuerdo con la información oficial, las tres alcanzaron a ser trasladadas hacia el Hospital General de Iguala, pero fallecieron durante el recorrido debido a la gravedad de las quemaduras y otras heridas.

El balance preliminar también da cuenta de más de 30 personas lesionadas. Entre los afectados hay niñas y niños, incluidos menores de apenas tres y cinco años, quienes recibieron atención médica tras resultar alcanzados por la explosión.

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Las autoridades informaron que, debido a la complejidad de algunas lesiones, al menos diez pacientes serán remitidos a hospitales especializados en la Ciudad de México y el Estado de México para recibir tratamiento por quemaduras y otras heridas de gravedad. El resto permanece hospitalizado en centros médicos de Iguala y Chilpancingo.

La explosión también ocasionó daños en el templo donde se desarrollaban las festividades. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de Guerrero reportó afectaciones en la techumbre, parte de la bóveda y una de las torres del campanario, por lo que la zona permanece acordonada mientras continúan las inspecciones.