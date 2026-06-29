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VIDEO: rescatan perro atrapado entre escombros tras terremoto en Venezuela

La cifra de fallecidos por el doble terremoto ocurrido el pasado miércoles en la zona norte de Venezuela ascendió a 1.719 y la de heridos a 5.034.

rescatan perro atrapado entre escombros tras terremoto en Venezuela.jpg
Foto: X @Mr_Civico
Por: Redacción BLU Radio y EFE
|
Actualizado: 29 de jun, 2026

Continúan labores de búsqueda y rescate en el norte de Venezuela tras el doble terremoto del pasado miércoles que, hasta ahora, la cifra de fallecidos ascendió a 1.719 y la de heridos a 5.034, dejando un vacío en la comunidad latina por este trágico hecho.

Un video se volvió viral de miembros del cuerpo de búsqueda entre los escombros que lograron rescatar a un perro que, lamentablemente, también había quedado debajo de los escombros y que por fortuna se encontraba aún con vida, por lo que auxiliado y sacado de la zona para que recibiera la atención necesaria.

El video conmovió a miles de personas, en especial por la naturalidad en la que el perro accedió a ser ayudado y que, de inmediato, agradeció mostrando afecto a las personas que le ayudaron y le dieron agua en este díficil momento sin saber cuánto tiempo estuvo debajo de todos esos escombros.

La cifra de fallecidos por el doble terremoto ocurrido el pasado miércoles en la zona norte de Venezuela ascendió a 1.719 y la de heridos a 5.034, informó este lunes el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

"La cifra de personas que perdieron la vida asciende a 1.719 y 5.034 personas heridas", indicó Rodríguez durante el balance ofrecido a través del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) sin dar cuenta sobre el número de desaparecidos.

Desde que ocurrieron los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 se han registrado 609 réplicas, incluida la de esta mañana que, según indicó Rodríguez, fue de 4,2, aunque el Servicio Geológico de Estados Unidos aseguró que fue de 4,6.

"Hoy en la mañana tuvimos una réplica que fue sentida por la población (...) generó cierta zozobra en la población pero debemos decir que no hubo ninguna afectación", apuntó.

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