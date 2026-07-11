Videos revelan el escape de más de 1.000 serpientes venenosas en medio de inundaciones

Las intensas inundaciones provocadas por una tormenta tropical dejaron una escena tan inesperada como alarmante: cientos de videos comenzaron a circular en redes sociales mostrando serpientes desplazándose entre calles anegadas, zonas residenciales y áreas rurales.

Las imágenes, que rápidamente se hicieron virales, despertaron preocupación entre los habitantes debido a que los reptiles corresponderían a más de 1.000 ejemplares que habrían escapado de una granja tras el desbordamiento de las aguas.

Los hechos se registraron en la localidad de Hengzhou, en China, donde las autoridades recibieron múltiples reportes de ciudadanos que aseguraban haber visto serpientes en diferentes sectores después de las fuertes lluvias. Aunque hasta el momento no se ha establecido cuántos animales continúan en libertad ni se ha confirmado que todos hayan sido recapturados, la situación mantiene en alerta a los organismos de emergencia y a la población.

Xôn xao đoạn video ghi lại cảnh hàng chục con rắn ngoi đầu lúc nhúc trên mặt nước, bò lổn ngổn giữa khu vực ngập lụt ở Quảng Tây (Trung Quốc) đang được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội

Cảnh tượng khiến nhiều người rùng mình, tuy nhiên nhiều người… pic.twitter.com/2cPOAWOZXu — Thùy Linh (@thuylinh989) July 10, 2026

#VideoTH📹| 🐍⚠️ ¡Alerta en China!



Casi 900 serpientes venenosas escaparon de granjas de cría en Guangxi, China tras las severas inundaciones provocadas por el tifón Maysak. Cobras, kraits y víboras de foseta han sido vistas en viviendas y zonas urbanas, mientras hospitales… pic.twitter.com/hvqKBAxngQ — Tabasco HOY (@TabascoHOY) July 11, 2026

Ante el riesgo de mordeduras, las autoridades decidieron reforzar el suministro de medicamentos antiofídicos en los centros de salud de la zona y emitieron recomendaciones para prevenir incidentes. Entre las principales advertencias está evitar manipular o intentar matar a las serpientes, ya que esto podría incrementar el peligro para las personas. Además, indicaron que estos reptiles podrían refugiarse en viviendas, escaleras, patios, rincones de edificios, bodegas y zonas cercanas a ríos mientras disminuye el nivel del agua.

La emergencia ocasionada por las lluvias no solo afectó a la población. Un zoológico ubicado en la ciudad de Guigang informó que más de 100 animales desaparecieron tras las inundaciones. Entre ellos se encuentran dos cebras, cuatro puercoespines y decenas de aves tropicales, lo que obligó al personal del parque a iniciar labores de búsqueda para tratar de recuperar a los ejemplares extraviados.

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Las labores de rescate también se extendieron a animales domésticos. En el condado de Binyang, situado a unos 75 kilómetros al noroeste de Hengzhou, un operador de un refugio logró poner a salvo cerca de 200 gatos y decenas de perros que habían quedado atrapados por el agua. En varios videos compartidos en redes sociales se observa cómo los perros fueron transportados de dos en dos a través de sectores completamente inundados para llevarlos a un lugar seguro.

El balance de la emergencia sigue siendo preocupante. Las autoridades chinas informaron que las inundaciones derivadas de las fuertes precipitaciones han dejado al menos 39 personas fallecidas, mientras continúan las tareas de atención a los damnificados.