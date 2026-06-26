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Vuelve a temblar en Venezuela: magnitud fue de 4.9 y profundidad superficial

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó que el evento fue de tipo superficial, con una profundidad menor a 30 kilómetros.

Muestra un sismógrafo por temblor en Colombia.
Colombia es un país con mucho movimiento de placas tectónicas que provoca sismos frecuentemente.
Foto: AFP.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 26 de jun, 2026

El Servicio Geológico Colombiano reportó un evento sísmico internacional ocurrido el 26 de junio de 2026 a las 17:16 (hora local), con epicentro en la zona de la costa cercana a Venezuela.

De acuerdo con el boletín actualizado número 1, el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 4,9 y fue localizado en coordenadas 10.76 de latitud y -67.55 de longitud. El fenómeno fue registrado como parte del monitoreo regional de actividad sísmica.

Profundidad superficial del sismo

El organismo técnico informó que el evento fue de tipo superficial, con una profundidad menor a 30 kilómetros. Este tipo de sismos suele ser más perceptible en superficie debido a la menor distancia con la corteza terrestre.

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Aunque el reporte no detalla daños materiales ni afectaciones a población, la información está sujeta a actualización conforme avance el análisis técnico y la revisión de estaciones sísmicas en la región.

Monitoreo permanente de la actividad sísmica

El Servicio Geológico Colombiano mantiene vigilancia constante sobre la actividad sísmica en Colombia y zonas cercanas, en coordinación con redes internacionales de monitoreo geológico.

La entidad recordó que la información emitida en este tipo de boletines puede cambiar a medida que se incorporan nuevos datos de estaciones sísmicas y modelos de análisis más precisos.

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