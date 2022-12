25 de junio de 2020- Mañanas BLU, con Néstor Morales, programa completo

Este jueves en Mañanas BLU, hablamos con la directora del ICBF, Lina María Arbeláez, quien condenó la violación de una niña indígena en Risaralda a manos, al parecer, de militares del Ejército.

La directora del ICBF agregó que tras conocer este caso no ha podido dormir porque piensa en la vulnerabilidad de los niños colombianos en un país que, en sus palabras, no deja de sorprender y no gratamente.

“Estoy con lágrimas en los ojos. No la logro. No dormí. No estoy durmiendo, no tengo palabras, no puedo, este país realmente es sorprendente”, señaló.

Además, Carmen Torres, fiscal delegada para la Seguridad Ciudadana, habló en Mañanas BLU sobre las investigaciones en el caso de la niña indígena violada por miembros del Ejército en Risaralda.

Torres aseguró que el abuso contra la menor habría sido perpetrado por seis uniformados, todos del mismo rango.

La fiscal dio a conocer también que se investiga si la niña fue secuestrada por los militares, esto mediante el establecimiento de una línea cronológica sobre los hechos.

Asimismo, Carlos Linero, gerente de producción de Transelca, Transporte de Energía Eléctrica, explicó cuáles fueron las causas del megaapagón en al menos cinco departamentos de la costa Caribe este miércoles.

Escuche aquí el programa completo de Mañanas BLU con Néstor Morales: