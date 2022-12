A 147 días del Mundial, más bajas que altas en jugadores de la Selección

Los futbolistas que clasificaron a Brasil 2014 no viven el mejor presente en sus clubes, algo que preocupa al técnica José Pékerman para la elección de los 23 convocados.

Camilo Zúñiga sigue lesionado tras una cirugía de rodilla, su compañero Pablo Armero no es titular en Nápoles. El capitán Mario Yepes recién volvió después de mes y medio sin jugar pero salió expulsado con el Atalanta. Otro defensa, Carlos Valdés, acaba de llegar a San Lorenzo de Argentina, Edwin Valencia es suplente en el Fluminense, Carlos Sánchez no termina los partidos en España y Abel Aguilar no es constante en Francia.

Hay otros que andan mejor, como Freddy Guarín, que pos sanción no podrá estar en el primer partido del Mundial contra Grecia y los de siempre: James Rodríguez y Falcao García, del Mónaco.

Mientras tanto, Jackson Martínez hace goles en el Porto pero no es titular en la Selección y Adrián Ramos, goleador de la Bundesliga, no es convocado.

¿Habrá revolcón en la convocatoria para la fecha Fifa del 5 de marzo? ¿Cuáles serán los 23 del Mundial?