A Ana María Castro no la podemos revivir, pero podemos evitar que su caso se repita: vicepresidenta

La viceministra Marta Lucía Ramírez habló en Mañanas BLU sobre su propuesta de brindar acompañamiento a mujeres que se encuentren en condición vulnerable debido al consumo de licor, con el fin de evitar que tragedias como la de Ana María Castro se repitan.

"No podemos dejar que el caso de Ana María Castro quede en la impunidad y que se presenten más como ese", indicó la funcionaria, que comparó el proceso con el de Luis Andrés Colmenares.

"A Ana María Castro no la podemos revivir , pero podemos evitar que se repita con otras jóvenes y adultos", añadió.

Ramírez detalló su planteamiento para que se haga todo lo posible para evitar casos como el de Ana María Castro, el cual fue interpretado inicialmente como si se tratase de una orden para que uniformados hicieran las veces de "conductor elegido". Incluso, en tal sentido, el director de la Policía se pronunció y descartó ese procedimiento.

"No voy a caer en el absurdo que haya un policía en cada bar cuidando a las personas que se pasan de tragos", aclaró Ramírez.

"Ya hay normas suficientemente claras con relación al excesivo consumo de alcohol", añadió.

Según la funcionaria hay que apelar a la solidaridad para que no se registren nuevas tragedias.

"Más que definir un protocolo es evitar la muerte de personas entre todos", afirmó.

"Es poner en la mesa que las personas deben ser mucho más solidarias", complementó.

Posible renuncia

La vicepresidenta también se refirió a su posible renuncia para aspirar a la primera magistratura. Ramírez aseguró que percibe "demasiado afán de muchos por ocupar el cargo"

"No tengo ningún afán de retirarme del cargo. Me tiene impresionada tanta especulación. Yo el único afán que tengo es seguir trabajando. Esas fechas no las tenemos como prioridad", indicó.

Escuche a Marta Lucía Ramírez en entrevista con Mañanas BLU: