“A Colombia tengo que ir”, le dijo el papa Francisco a monseñor Juan Córdoba

con el papa luego de los cardenales que participaron en el cónclave.

Córdoba, secretario de la Conferencia Episcopal, jesuita como el papa y amigo cercano de Bergoglio cuando era cardenal, afirmó cómo durante 10 minutos logró dialogar con él.

Afirmó que hablaron de “la compañía de Jesús y de mi trayectoria”.

“Fui hasta su oficina y pregunté si podía hablar con él, pensé que no pero me recibió. Me trató con la confianza de los jesuitas. Ese es su estilo”, agregó.

Monseñor Córdoba aseguró además que se refirió al papa sobre el proceso de paz que se adelanta en Colombia y él le respondió que era importante visitar el país.