¡A dar vida! Hospital Universitario del Valle invita a los caleños a donar sangre

Los directivos del Hospital Universitario del Valle iniciaron una campaña para invitar a la ciudadanía para que donen sangre.

La iniciativa se realiza ante la falta del preciado líquido y la alta demanda que es típica en los últimos meses del año.

Publicidad

Es por esto que, de manera urgente, están haciendo un llamado para que las personas se acerquen a donar sangre, especialmente, quienes tienen RH O+ y O-.

Entérese de: Si recibió transfusión de sangre antes de 1996, en la UdeA lo están buscando

Luisa Fernanda Ospina, coordinadora de Promoción del Banco de Sangre del HUV, precisó la importancia de este líquido para salvar vidas.

“Pueden donar sangre todas las personas que deseen hacerlo cumpliendo algunos requisitos como estar en buen estado de salud, no consumir antibióticos, no haber padecido epatitis, no estar embarazada, ni lactando, entre otros”, dijo Ospina.

Publicidad

Finalmente, la funcionaria indicó que las personas que deseen donar pueden acercarse al banco de sangre del HUV entre las 8:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde.

Publicidad