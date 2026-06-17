A estos trabajadores los pondrán a estudiar: norma los obligaría a acudir a capacitaciones

Miles de trabajadores públicos y contratistas del Estado ahora tendrán que enfrentar una nueva etapa de formación, la cual será obligatoria en Colombia. El Congreso de la República finalmente aprobó la Ley Jineth Bedoya Lima, una iniciativa que establece capacitaciones permanentes sobre violencia contra las mujeres, enfoque de género y atención sin revictimización para quienes desempeñan funciones públicas.

Con esta norma se busca responder a una orden emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que determinó la responsabilidad del Estado colombiano en el caso de la periodista Jineth Bedoya, víctima de secuestro, tortura y violencia sexual en el año 2000 mientras realizaba una investigación periodística en la cárcel La Modelo de Bogotá.

La aprobación de la ley ha sido respaldada por organismos nacionales e internacionales, entre ellos la Defensoría del Pueblo y ONU Mujeres, que consideran la medida como un avance en la prevención de las violencias basadas en género.

Violencia contra la mujer / FOTO: Suministrada

Congreso aprueba nueva capacitación para trabajadores en Colombia

La nueva legislación crea un sistema de capacitación obligatoria, permanente y evaluable dirigido a funcionarios públicos, contratistas y particulares que cumplan funciones públicas.

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El propósito es fortalecer los conocimientos de quienes atienden casos relacionados con violencia de género y garantizar una respuesta adecuada a las víctimas.

Según el Congreso, la iniciativa busca evitar situaciones de revictimización derivadas del desconocimiento, los prejuicios o la falta de formación de algunos funcionarios encargados de recibir denuncias, investigar casos o brindar acompañamiento institucional.

¿Qué trabajadores deberán cumplir con la capacitación de la Ley Jineth Bedoya Lima?

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La norma tendrá impacto en múltiples entidades del Estado. Entre los sectores que deberán recibir la formación se encuentran:



Fiscalía General de la Nación.

Policía Nacional y Policía Judicial.

Fuerzas Militares.

Instituto Colombiano de Medicina Legal.

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Comisarías de Familia.

Rama Judicial.

Ministerio del Trabajo.

Ministerio de Salud.

Ministerio de Educación.

Registraduría Nacional.

Notarías.

Procuradurías, Defensorías y Personerías.

Secretarías de Gobierno y de la Mujer.

También estarán cobijados los contratistas vinculados a estas entidades cuando participen en procesos relacionados con la prevención y atención de violencias contra las mujeres.

¿Qué busca la nueva normativa?

Durante el trámite de la iniciativa, Jineth Bedoya destacó la importancia de que jueces, policías, soldados y demás funcionarios cuenten con herramientas para atender correctamente a las víctimas.

La periodista afirmó que una mejor preparación desde las instituciones puede contribuir a reducir las cifras de violencia contra las mujeres y fortalecer el acceso a la justicia.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo afirmó que la ley ayudará a transformar la vida de millones de niñas y mujeres en Colombia. ONU Mujeres también celebró la aprobación al considerar que representa un paso significativo hacia la prevención y erradicación de estas violencias.

Ahora solo resta la sanción presidencial para que la Ley Jineth Bedoya Lima entre en vigencia y las entidades públicas comiencen a implementar las capacitaciones obligatorias en todo el país.