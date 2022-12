A juicio disciplinario el exgobernador Edwin Besaile por ‘cartel de la hemofilia’

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos al gobernador de Córdoba, Edwin Besaile Fayad, por presuntas irregularidades en el pago de medicamentos suministrados en enero de 2015 a supuestos pacientes con hemofilia.



Para la Procuraduría, Besaile Fayad, omitió sus funciones cuando no vigiló la expedición del pago de al menos 1.500 millones de pesos para tratamientos a pacientes con hemofilia.



"Permitió o toleró el pago de más de 1.500 millones de pesos a favor de la IPS San José de La Sabana S.A.S., por concepto de suministro de medicamentos No POS a 14 pacientes que supuestamente padecían las enfermedades, al parecer, incrementando injustificadamente el patrimonio de la IPS", señala la Procuraduría.



El Ministerio Público también formuló cargos a los exsecretarios de Desarrollo de la Salud José Jaime Pareja Alemán, de Hacienda, Boris Felipe Zapata Romero, y a la exdirectora Financiera con Funciones de Presupuesto María Eugenia Ferreira Chaar, actual Secretaria de Hacienda.



"Pese a conocer el documento de la Contraloría que evidenciaba inconsistencias en los procedimientos, documentos y controles que, al parecer, no permitían tener certeza de la prestación del servicio en cuanto a los medicamentos suministrados, los pacientes atendidos y los exámenes realizados", agrega la Procuraduría.



Los implicados por estos hechos, afrontarán un juicio disciplinario por falta gravísima a título de culpa y podrán presentar los argumentos para controvertir el pliego en su contra.