A los 69 años falleció el legendario músico de rock David Bowie

"David Bowie murió en paz hoy rodeado de su familia al término de una valiente batalla de 18 meses contra el cáncer", indicó la familia en un mensaje fechado el domingo y difundido este lunes en sus cuentas oficiales de Twitter y Facebook.

"Muchos de ustedes compartirán esta pérdida. Pedimos que respeten la privacidad de la familia durante el tiempo de duelo", agregó el comunicado.

"Lamento y me entristece decir que es verdad. Estaré desconectado durante un tiempo. Os quiero a todos", confirmó en Twitter su hijo Duncan Jones. (Lea también: Madonna, "devastada" por la muerte de David Bowie )

La muerte de Bowie coincidió con el lanzamiento de su último trabajo de estudio, "Blackstar", un álbum con aires de jazz que salió a la venta el viernes pasado, día de su 69 cumpleaños.

"Crecí escuchando y viendo el genio del pop David Bowie. Sabía reinventarse mejor que nadie, siempre acertaba. Una enorme pérdida", reaccionó de inmediato el primer ministro británico, David Cameron, en su cuenta de Twitter.

"David Bowie es una de mis principales fuentes de inspiración, (era) tan valiente, tan creativo, nos dio magia para toda una vida", afirmó por su parte el rapero Kanye West.

"Bowie existió para que todos los inadaptados como nosotros, aprendiéramos que una rareza es algo valioso. Cambió el mundo para siempre", reaccionó por su parte el director mexicano Guillermo del Toro.

David Robert Jones nació el 8 de enero de 1947 en el seno de una familia modesta de Brixton, un barrio popular del sur de Londres. Abandonó el colegio en la adolescencia y saltó a la fama en 1969 con "Space Oddity", una mítica balada sobre la historia de Major Tom, un astronauta que se pierde en el espacio.

A partir de entonces, multiplicó sus álbumes, cambió su música, encarnó diferentes personajes, convirtiéndose en el hombre de las mil caras, gracias a su formación como mimo, su gusto por los disfraces y la moda o su afición al teatro kabuki. También participó en muchas películas. (Lea también: Alemania agradece a David Bowie por haber "ayudado a derribar" el Muro de Berlín )

No dejó de sacar discos y realizar giras hasta inicios de los años 2000, pero un problema cardíaco sufrido sobre el escenario durante un festival alemán en junio de 2004 puso fin a esta época tan fructífera.

Obligado a un largo reposo durante casi una década, sus apariciones fueron escasas, pero los últimos años volvieron a ser prolíficos.

Hace tres años, el músico británico ya había elegido el día de su cumpleaños para romper una sequía musical con la canción "Where Are We Now?". Este tema lleno de referencias a su etapa berlinesa avivó una llama que algunos consideraban vacilante.

Dos meses más tarde, un nuevo álbum con acentos de rock, "The Next Day", confirmó el regreso en plena forma del influyente y camaleónico artista.

Entre sus últimos proyectos, destaca el tema que acompaña los créditos de la serie de televisión franco-británica "The Last Panthers", una comedia musical o algunas contribuciones, como en el último álbum de The Arcade Fire.

En "Blackstar", representado por una misteriosa estrella negra de cinco puntas, la batería y el saxo comparten protagonismo con la inconfundible voz de Bowie.

El artista se divierte estirando y desestructurando sus temas, que superan ampliamente el formato estándar de tres o cuatro minutos. Hay también resonancias con sus trabajos anteriores, como el clásico "Low" (1977) o "Black Tie White Noise" (1993) que relanzó a Bowie después de los difíciles años 1980.