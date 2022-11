A mí nadie me ha acusado de robarme un peso del erario: alcalde de Yopal

Leonardo Puentes, alcalde de Yopal, aseguró en Mañanas BLU 1030 que su captura se trató “de un episodio muy difícil” que pone entredicho el nombre de la ciudad y reiteró que es inocente.

“A mí nadie, ni la Fiscalía ni nadie, me ha acusado por robarme un peso del erario. A lo largo de mi vida pública he sido un servidor respetuoso de la ley y la Constitución”, sostuvo.

Asimismo, aseguró que, hasta el momento, no se ha negado a comparecer a los llamados de la justicia colombiana.

“Jamás me he negado a comparecer ante ningún llamado a la justicia. Respeto los fallos judiciales. Yo fui citado en cuatro oportunidades y estuve presente en una de ellas, y siempre respondí las demás indicando que por encontrarme atendiendo compromisos propios de la administración no podría presentarme”, dijo.

Leonardo Puentes fue capturado en la noche del jueves y puesto en libertad el sábado. El funcionario enfrenta un proceso por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, prevaricato por acción y tráfico de influencias.

Escuche la entrevista completa aquí: