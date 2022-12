A pesar de bases de EEUU, Colombia no avanza en lucha contra narcos: Evo Morales

El presidente de Bolivia, Evo Morales, en diálogo con BLU Radio criticó la lucha contra el narcotráfico liderada por Estados Unidos en Colombia, de la cual dijo, no ha tenido resultados.



“En Colombia con tantas bases militares, con tanto uniformado estadounidense no avanzaron en la lucha contra el narcotráfico”, dijo Morales al afirmar que esa lucha sí ha tenido resultados en su país.



Morales dijo que Estamos Unidos usa la lucha contra el narcotráfico como un tema geopolítico: “En Bolivia no hay bases militares, no hay aporte bajo una responsabilidad compartida y estamos mejor que antes”.



Con respecto a los diálogos de La Habana, Morales mostró su apoyo al proceso que se desarrolla con la guerrilla de las Farc.



“Les deseo mucha suerte, saludo a Cuba en su mediación y saludo el esfuerzo del presidente Santos para acabar con el conflicto”, expresó.