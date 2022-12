A Samuel Moreno le imputarán nuevos cargos por contratación de ambulancias

una nueva imputación al exalcalde de Bogotá Samuel Moreno por irregularidades por 67 mil millones en contratos de las ambulancias para la capital.

Según el fiscal, existió el delito de cohecho por cerca de 6 mil millones de pesos y “hay elementos probatorios para pensar que algunos concejales, el exsecretario de salud Zambrano y el exalcalde Moreno participaron por el 9 por ciento de las ambulancias en Bogotá”.

Montealegre agregó que “sería una nueva imputación en un caso tan delicado como el de la contratación” y que el contrato está vigente porque “hasta que no se finalicen investigaciones penales no puede darse por concluido”.

La Fiscalía General de la Nación tiene la potestad para suspender actos administrativos contrarios a la ley, “en este caso no se ha tomado ninguna determinación por parte de la fiscalía sobre validez o suspensión temporal del contrato” dijo el fiscal y puntualizó en que “la sentencia 489 de 2008 estableció que cuando la Fiscalía encuentre que un acto de la administración es violatorio de la ley puede frenar actos de administración, según la Corte Constitucional. Sin embargo, no se ha valorado en este caso una medida de esa naturaleza”.

En cuanto al caso de Emilio Tapia, Montealegre expresó que la Fiscalía ha realizado preacuerdos y como consecuencia de los aportes que ha hecho Tapia a la investigación, se acordó una pena de 13 años de prisión domiciliaria.

“A cambio de eso él está colaborando”, pero solo puede “hacerse efectiva cuando se produzca la sentencia y por eso no se puede hacer efectiva ya la pena de prisión. En este momento con los instrumentos que hay no es posible hacer nada porque la Fiscalía no tiene herramientas para privarlo de la libertad”, finalizó el fiscal.