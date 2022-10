A Uribe no le interesaba reconocer cambios hechos al acuerdo de paz: Jaramillo

El alto comisionado de paz, Sergio Jaramillo, entregó una entrevista al diario El país de España en la que se refirió al proceso de paz, la campaña del NO en el plebiscito por la paz y el expresidente Álvaro Uribe.



Jaramillo aseguró que las negociaciones de paz no hubiesen podido llegar a buen término de no ser por la gestión del jefe negociador Humberto de la Calle.



"Gracias a Dios contamos con el liderazgo sereno y lúcido de Humberto de la Calle para poner orden en la casa. Sin Humberto no habría habido acuerdo de paz, así de sencillo."



Sobre el expresidente Álvaro Uribe, Jaramillo señaló que al exmandatario no le interesaba reconocer los cambios logrados en los acuerdos de paz, tal y como lo expresó después de la victoria del NO en el plebiscito por la paz.



“El interés por el poder derrota a todos los demás. Al final, su único interés en las discusiones que tuvimos era aprovechar políticamente el resultado del plebiscito. Casi todos los 60 cambios al acuerdo que nos pidieron los del 'no' los logramos en la renegociación. Uribe no reconoció ninguno, no le interesaba reconocer”, dijo Jaramillo.



Por último, aseguró que "la campaña del 'no' fue una campaña muy cobarde, que trató de tergiversar todo lo que pudo, y lo logró".