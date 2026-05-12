Abogado de Sandra Ortiz explotó contra la Fiscalía: “Esto tiene más pruebas que el juicio final”

La salida de Sandra Ortiz de la cárcel por vencimiento de términos volvió a poner sobre la mesa el debate por los tiempos de la justicia y las estrategias de defensa en los procesos penales de alto perfil en Colombia. Este martes 12 de mayo, en Mañanas Blu, el abogado de la exconsejera presidencial, Mauricio Camacho, defendió la decisión judicial y lanzó fuertes críticas contra la Fiscalía.

El penalista aseguró que la libertad de su clienta no significa impunidad y sostuvo que el proceso ha estado marcado por una cantidad desbordada de pruebas y restricciones para ejercer la defensa. Incluso, señaló que “esto tiene más pruebas que el juicio final”.



Abogado de Sandra Ortiz cuestionó manejo de la Fiscalía

Camacho explicó que la libertad por vencimiento de términos está contemplada en la ley y recordó que la Fiscalía tenía 240 días desde la radicación del escrito de acusación para llevar a Sandra Ortiz a juicio.

“Si ello no alcanza, pues la regla es que tiene que quedar en libertad y eso fue lo que sucedió”, afirmó el abogado en diálogo con Blu Radio.

El jurista también respondió a las críticas sobre supuestas maniobras dilatorias por parte de la defensa. Según dijo, buscar pruebas y revisar el expediente hace parte del derecho legítimo de cualquier procesado.



“La actividad defensiva que yo dirijo en mi oficina de salir a buscar los medios de prueba en manera alguna es una maniobra dilatoria”, aseguró.



“Esto tiene más pruebas que el juicio final”: afirma abogado

Uno de los momentos más fuertes de la entrevista llegó cuando Camacho habló del volumen de material probatorio entregado por la Fiscalía en el caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo.

“La Fiscalía tomó la decisión (...) de descubrir 107.429 archivos que pesan 1.166 carpetas. ¿Cuántas pruebas habrán por Dios? Esto tiene más pruebas que el juicio final”, afirmó.

El abogado sostuvo que ese cúmulo de información hace prácticamente imposible preparar una defensa rápida y reiteró que todavía siguen revisando documentación reservada relacionada con el caso.

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Además, aseguró que cuentan con elementos que podrían poner en duda la versión de Pedro Castro, señalado como supuesto prestamista en el entramado de corrupción.



Defensa de Sandra Ortiz insiste en que el juicio apenas comienza

Camacho insistió en que Sandra Ortiz deberá continuar respondiendo ante la justicia, pero ahora en libertad. También reveló que la exfuncionaria permanece afectada emocionalmente tras pasar más de un año detenida. “Ella tiene que asumir esta triste hora desde la libertad”, dijo.

El abogado finalmente cuestionó lo que calificó como un trato desigual frente a otros implicados del caso, señalando que mientras algunos han dado entrevistas y publicado versiones públicas de sus procesos, a su clienta y a su equipo se les impuso una “mordaza” para hablar ante medios de comunicación.