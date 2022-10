Abogado vincula al exgobernador de Córdoba en crimen de Jairo Zapa

En el documento de seis páginas conocido por Blu Radio, se pide al fiscal 48 especializado de Derechos Humanos, Carlos Alberto Pion Mayorga, llamar a entrevista al abogado Jaime Agamez Pineda, quien a través de redes sociales, señaló, conocer de boca de Jesús Henao Sarmiento, excontratista de esa gobernación, y vinculado al proceso por la desaparición y muerte de Zapa, detalles que vincularían a Lyons Muskus en el crimen.

Según Agamez, mientras él y Henao se encontraban recluidos en la cárcel de Corozal, este último le habría contado detalles que dejó entrever en más de 20 trinos que fueron aportadas a la petición.



“En enero denuncié hechos de corrupción. El primer caso será el de Zapa. Donde me ofreceré como testigo por hechos que vi y palpé en Corozal (…) el vehículo en que se transportó el cadáver de Carlos Zapa Pérez fue el de la Gobernación de Córdoba para que no fuera revisado”, dijo el abogado denunciante.



Incluso, dijo que presenció una pelea entre Jesús Henao y Alejandro Lions donde este le decía al gobernador que si no le cancelaba a Iguarán Arana, lo delataba.



La Fiscalía General estudia si llama a entrevista judicial al abogado que se encuentra privado de la libertad.