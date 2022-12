Abuelo denuncia atropellos en operativos contra vendedores informales en Soacha

Desde el municipio de Soacha, Cundinamarca,ejerciendo algún tipo de presión y generando comparendos a quienes desde hace años se mantienen con labores comerciales en la calle.Luego de 13 días sin encontrar sustento alguno, después de interponerle comparendos económicos y que le incautaran mercancía,

Jairo Cubillos, adulto mayor de unos 70 años, sufrió de complicaciones cardiacas que le hicieron llegar a un centro asistencial para recibir atención médica.

Vea también: Gigante operativo contra vendedores informales en Suba

“El señor de la Policía, que no se identificó, vino a decirme que me retirara. Le dije que estaba trabajando libremente. Me pidió los documentos y me hizo un parte, un comparendo de 32 salarios mínimos (diarios). Yo no puedo pagar. Es más, tengo una hija que sufre ataques de epilepsia y otra que la atropelló un carro y la dejó inválida.De acuerdo con lo indicado por las personas que residen en el municipio y que han estado al tanto de la situación, s“Cuando hablamos de respetar los derechos fundamentales de estas personas es porque ellos no pueden defenderse, no pueden pagar este tipo de cosas.señaló Jorge Eliécer Rodríguez, vocero de los vendedores.En el municipio se vienen adelantando acciones para reubicar a los vendedores informales en el propósito de recuperar el espacio público, y en conversación con el alcalde Eleazar González, estas personas vienen siendo trasladadas al Pasaje de San Mateo.En vista de la situación del señor Jairo Cubillos, varios de los compañeros que trabajan en el sector realizaron una colecta de dinero para ayudarlo no solo a él sino a su esposa,

Publicidad