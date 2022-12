Actriz involucrada con Hollande demandará a revista que publicó rumor de romance

relación con el presidente de Francia, François Hollande.

Los estrados judiciales no son desconocidos para la actriz pues en el 2013 presentó una denuncia ante los tribunales de París para dar con el paradero de quienes publicaron un rumor en internet que aseguraba que tenía un romance con el primer mandatario francés.

El Escándalo

El presidente francés François Hollande reconoció el martes que vive un momento "doloroso" con su compañera Valérie Trierweiler, después de que la prensa revelara que el mandatario tiene una relación con una actriz.

En conferencia de prensa, Hollande se negó a precisar decir si seguía viviendo con Trierweiler, pero prometió "aclarar" su situación privada antes de la visita que debe efectuar a Estados Unidos el 11 de febrero.

Hollande expresó su "indignación total" por la publicación de un hecho que compete a su vida privada, aunque agregó que no presentará una demanda judicial contra la revista Closer, que hizo las revelaciones, explicando que en tanto presidente está "protegido por una inmunidad" y "no puede ser demandado", por lo que no cuenta demandar a otros.

En la conferencia de prensa dada en el palacio del Elíseo, Hollande habló durante 30 minutos de temas económicos, pero al llegar las preguntas de los periodistas, éstos lo interrogaron inmediatamente sobre dichas revelaciones y sobre su pareja.

"Todo el mundo puede atravesar pruebas en su vida personal. Es nuestro caso, son momentos dolorosos", dijo con tono grave.

El presidente rehusó decir empero si Valérie Trierweiler sigue siendo su compañera. "Los asuntos privados se tratan en privado", recalcó, aunque anunció luego que aclararía la situación de su pareja antes de su previsto viaje a Estados Unidos.

La revelación por la revista del corazón Closer sobre la existencia de una relación entre el jefe de Estado y la actriz Julie Gayet, y el posterior anuncio de la hospitalización de Trierweiler, dominan desde el viernes la actualidad en Francia.

Esas revelaciones también plantearon cuestiones sobre la seguridad del mandatario, dada la facilidad con la cual los paparazzi lograron fotografiarlo cuando se dirigía al presunto lugar de encuentro con Gayet.

Pero Hollande minimizó esas preocupaciones.

"Mi seguridad está garantizada en todas partes y en todo momento, en Francia, en París, en todo el mundo, o cuando me desplazo de manera privada, con una protección forzosamente menos voluminosa", declaró.

Con AFP.