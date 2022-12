Actual ciclo de paz culminará con acuerdo sobre comisión de la verdad

Blu Radio conoció que es inminente el acuerdo sobre la comisión de la verdad, que sería la puerta para abordar dos temas en la mesa de negociaciones: la apertura de la justicia transicional y la manera en la que esto se enlazará con el reconocimiento de las víctimas de todos los sectores.



Esta comisión de la verdad se planteó para conocer de qué manera las Farc van a reconocer su responsabilidad y reparar a las víctimas.



Con esta, prácticamente todo el equipo negociador de paz encabezado por Humberto de la Calle está de acuerdo, mientras que también habría consenso en la delegación de paz de las Farc.



Blu Radio conoció que actualmente las delegaciones en La Habana se encuentran en la redacción final del documento y si finalmente logran un consenso, sería anunciado este jueves, al término del ciclo 37.



Tampoco se descarta que este ciclo se prorrogue por unas horas hasta el viernes, para hacer los últimos ajustes del texto que crea la comisión de la verdad, complementaria a la justicia transicional.



A través de una carta, el procurador general, Alejandro Ordóñez, presentó al Gobierno y a la guerrilla de las Farc, este jueves, 3 peticiones sobre la creación de la Comisión de la Verdad, que sería anunciada en los próximos días.



En la misiva, el procurador insiste en que la Comisión de la Verdad no puede sustituir la persecución judicial de crímenes de lesa humanidad.

"La Comisión de la Verdad no puede sustituir la persecución judicial de los crímenes de guerra, genocidio, crímenes de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos que no alcancen esa connotación. La Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia "Masacres de Mozote y lugares aledaños vs El Salvador", por ejemplo, en un contexto de terminación de un conflicto armado no internacional, ratificó que las Comisiones de la Verdad no pueden reemplazar la acción del aparato judicial respecto a la investigación, juzgamiento y condena. Lo había señalado en múltiples sentencias anteriores", dice el procurador.

Entre las recomendaciones del jefe del Ministerio Público asegura que “la mesa de conversaciones debe tener claro que conforme al Marco Jurídico para la Paz y a pesar de estar negociando un Acuerdo de Terminación del Conflicto Armado entre el Gobierno Nacional y las Farc".