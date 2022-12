Advertencia a MinSalud por eutanasia es estrictamente jurídica: Procuraduría

La procuradora delegada Diana Margarita Ojeda Visbal explicó en entrevista con Mañanas BLU la advertencia que le envió la Procuraduría al Ministerio de Salud y Protección Social asegurando que con la reglamentación de la eutanasia en Colombia esa entidad estaría actuando por fuera de sus competencias.



“El Ejecutivo no tenía competencia para reglamentar y estos temas requieren de una ley para ser desarrollados, eso fue lo que se le dijo al señor ministro, es una tutela interpartes”, explicó la procuradora Ojeda. Lea también: Procuraduría pide al Gobierno no expedir reglamentación de eutanasia



La procuradora delegada también dijo que la decisión de advertir al Ministerio de Salud no tuvo nada que ver con la ética o la religión, sino “estrictamente consideraciones jurídicas”.



Explicó que en el oficio dirigido al ministro Alejandro Gaviria Uribe, el Ministerio Público señaló que ya el Consejo de Estado se ha pronunciado sobre la incompetencia del Ejecutivo para actuar por fuera de las competencias que la ley y la Constitución. Lea también: Regulación de la eutanasia abre la puerta a numerosos abusos: Iglesia



Entre tanto, la procuradora delegada aclaró que esto no evidencia una oposición de la entidad a la eutanasia, sino que “hay competencias que son del Ejecutivo y competencias que son del Legislativo”.



Cabe recordar que la Procuraduría le solicitó al ministro Alejandro Gaviria abstenerse de expedir la resolución y precisar a la Corte Constitucional qué se encuentra y qué no dentro de sus competencias constitucionales y legales con relación a este tema.



Finalmente, la procuradora Ojeda, aclarando que es una posición personal, confesó que no está de acuerdo “con aplicarle la muerte a una persona, estoy de acuerdo con los cuidados paliativos, que es una forma de morir dignamente”.