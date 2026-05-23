Aeropuerto de Valledupar retomó operaciones tras emergencia de helicóptero militar

La Aeronáutica Civil confirmó la reapertura del Aeropuerto Alfonso López Pumarejo de Valledupar a las 6:00 de la mañana de este sábado, luego de que permaneciera cerrado durante la noche por la emergencia de un helicóptero militar que quedó inoperativo sobre la pista.

Según informó la entidad, la situación se presentó en la tarde del jueves, cuando un helicóptero Bell 212 al servicio de la Fuerza Aeroespacial Colombiana se declaró en emergencia mientras sobrevolaba el departamento del Cesar.

Gracias a la maniobra de la tripulación, la aeronave logró aterrizar de forma segura en el aeropuerto de Valledupar. Sin embargo, fallas técnicas provocaron que el helicóptero quedara detenido a 1.300 metros de la cabecera de la pista, obligando a suspender preventivamente las operaciones aéreas.

La Aerocivil explicó que, en coordinación con la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la administración del terminal, se activaron los protocolos de remoción para retirar la aeronave.



Aunque Avianca ofreció apoyo con equipos de plataforma, las condiciones del helicóptero exigían el uso de un equipo técnico especializado conocido como “patín de traslado”, el cual tuvo que ser movilizado desde Barranquilla.

Como consecuencia del cierre temporal, un vuelo comercial de Avianca programado para aterrizar a las 7:30 de la noche debió desviarse hacia el aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla.

Tras varias horas de trabajo durante la madrugada, el helicóptero fue removido a plataforma hacia las 4:00 a.m. Posteriormente, las autoridades realizaron las inspecciones de seguridad correspondientes y habilitaron nuevamente la pista a las 6:00 a.m.