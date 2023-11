Aeropuerto El Dorado presenta complicaciones en su operación: aplazaron varios vuelos

La Aeronáutica Civil de Colombia, por medio de su cuenta de X, informo que el motivo de las alteraciones en la operación de este sábado, 18 de noviembre, se debe a “cambios en la dirección de uso de las pistas El Dorado, por vientos cruzados”, lo que causó demoras en algunas operaciones aéreas de hasta 85 minutos.

“Llegué desde temprano me dijeron que el vuelo salía a las 7:00 desde Bogotá, luego salí y cuando vi lo retrasaron y me reprogramaron, lo que me paso dos veces, la última vez que salí y volví a revisar el viaje estaba cancelado”, dijo María Benítez una de las viajeras afectadas por los retrasos en la operación aérea.

La Aeronáutica civil de Colombia también destacó a los viajeros comunicarse con sus aerolíneas para poder solucionar los problemas y reagendar sus vuelos también destacó que el retazo ya ha bajado a 30 minutos.

Al problema, se suma a lo registrado el pasado viernes cuando se reportaron más de 600 demoras en los vuelos programados por lo que se generaron hasta 30 cancelaciones, Avianca registró 22 vuelos cancelados y más de 290 vuelos retrasados, por otra parte Latam en formato a sus usuarios el día de ayer que pueden reprogramar sus vuelos dentro de los siguientes tres días sin ningún tipo de cargo adicional.

Publicidad

Le puede interesar: