¿Drones realizando domicilios? Esto dice la normativa de la Aeronáutica Civil

¿Se ha imaginado pidiendo una hamburguesa y que le llegue a la puerta de su casa, o a la portería de su conjunto, a través de un dron? Hace poco la Aeronáutica Civil realizó un ajuste a la normativa de aviación no tripulada en el país y se abrió la puerta para que los domicilios puedan realizarse en estos dispositivos.

Al respecto, el doctor Robert Quiroga, asesor para la integración de la aviación no tripulada de la Aeronáutica Civil , explicó en Negocios Blu las implicaciones que tiene la resolución 01983 del 27 de septiembre de 2023.

“Hay tres conceptos principales. El primero es la gestión o el fomento de la interacción comercial basado en la aviación no tripulada. El segundo, la profesionalización del sector, básicamente el objetivo era poder articular de manera organizada el espacio aéreo. Finalmente, la seguridad operacional, que de manera sistemática se integre el uso personal del dron de alguien que lo tiene en sus actividades personales y adicionalmente se integren todas aquellas actividades comerciales que se pueden desarrollar derivadas de la aplicación de esta tecnología”, detalló.

¿Domicilios con drones?

Sí. Según el doctor Quiroga se puede realizar domicilios en las ciudades, pero teniendo en cuenta ciertas especificaciones: que la altura no sea superior a 122 metros, es decir, 400 pies, volar en áreas permitidas y no sobrevolar sobre personas para evitar accidentes.

“En esta regulación de aviación no tripulada se permite el transporte de carga que anteriormente no se permitía con aviación no tripulada, entonces se abre la primera puerta para la operación comercial masiva de aeronaves no tripuladas, que es precisamente el transporte de carga. Y la segunda situación o consideración especial es que se permite el vuelo más allá de la línea de vista del operador. Anteriormente solamente se podía volar hasta un máximo de 1.500 metros, ya con esta regulación se puede volar hasta tanto como la capacidad tecnológica de un operador pueda certificar, quiere decir que, si puede llegar a 7 kilómetros, a 10 kilómetros o a 50 kilómetros y ha sido certificado por la autoridad, operará en esos rangos basados”, detalló.

Entonces sí será posible realizar domicilios desde un establecimiento comercial hasta el hogar de una persona. Sin embargo, falta que se especifiquen las rutas para que los drones no sobrevuelen sobre las personas.

Además, Quiroga reveló que hay cuatro empresas interesadas en hacer domicilios y otros tipos de transporte de carga como equipos pesados de energía que deben moverse de una montaña a otra y así evitar una travesía.

